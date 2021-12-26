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سانا: الجيش السوري يعترض رتلا لقوات أمريكية بريف الحسكة

أخبار العالم العربي

سانا: الجيش السوري يعترض رتلا لقوات أمريكية بريف الحسكة
Reuters
أرشيف
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اعترض حاجز للجيش السوري رتلا لقوات الجيش الأمريكي في محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وأجبره على التراجع والمغادرة، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن "حاجزا للجيش السوري اعترض أربع مدرعات للاحتلال الأمريكي أثناء مرورها في مزرعة شويش التابعة لناحية تل تمر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة، وأجبرها على التراجع ومغادرة المنطقة".

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وفي الـ 18 من الشهر الحالي اعترض حاجز آخر للجيش السوري رتلاً من 5 عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي خلال محاولتها العبور من قرية منسف تحتاني بريف تل تمر بشمال غرب الحسكة وأجبره على مغادرة المنطقة.

المصدر: سانا

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