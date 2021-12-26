 
مباشر

مراسلنا: استهداف رتل تابع للتحالف الدولي بجنوب العراق

أخبار العالم العربي

مراسلنا: استهداف رتل تابع للتحالف الدولي بجنوب العراق
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1lz

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بتعرض رتل تابع للتحالف الدولي إلى الاستهداف بجنوب العراق.

إقرأ المزيد
مراسلنا: استهداف رتل تابع للتحالف الدولي غربي العراق
مراسلنا: استهداف رتل تابع للتحالف الدولي غربي العراق

وذكر مراسلنا، أن عبوة ناسفة انفجرت على طريق رتل كان ينقل معدات الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بين محافظتي بابل والديوانية.

وأضاف، أن الانفجار لم يتسبب بأية خسائر بشرية.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا