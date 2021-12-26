مراسلنا: استهداف رتل تابع للتحالف الدولي بجنوب العراق
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بتعرض رتل تابع للتحالف الدولي إلى الاستهداف بجنوب العراق.
وذكر مراسلنا، أن عبوة ناسفة انفجرت على طريق رتل كان ينقل معدات الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بين محافظتي بابل والديوانية.
وأضاف، أن الانفجار لم يتسبب بأية خسائر بشرية.
المصدر: RT
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