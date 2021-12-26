مراسلنا: استهداف رتل تابع للتحالف الدولي بجنوب العراق

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بتعرض رتل تابع للتحالف الدولي إلى الاستهداف بجنوب العراق.

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وذكر مراسلنا، أن عبوة ناسفة انفجرت على طريق رتل كان ينقل معدات الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بين محافظتي بابل والديوانية.

وأضاف، أن الانفجار لم يتسبب بأية خسائر بشرية.

المصدر: RT