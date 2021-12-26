ضبط 21 مهاجرا مصريا غير شرعي في ليبيا لم يتناولوا الطعام منذ أيام بعد تخلي المهربين عنهم

ألقت القوات الأمنية الليبية القبض على 21 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية في بئر الأشهب شرق البلاد، لم يتناولوا الطعام منذ أيام بعد أن تخلى المهربون عنهم.

وقال مصدر من مديرية أمن بئر الأشهب في تصريح لموقع "بوابة الوسط"، إن دوريات أمنية خرجت من المراكز بجنوب بلدية بئر الأشهب، بتعزيزات من مركز شرطة الفرين، وذلك بتعليمات من مدير الأمن المقدم آدم عيسى.

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وأضاف أن "الدوريات وجدت مجموعة مهاجرين كانوا متواجدين داخل حفرة في الأرض بعد تركهم من قبل المهربين، فيما ألقت الدورية القبض عليهم ونقلتهم لمركز شرطة الفرين".

وتابع أن "التحقيقات أظهرت أن المهاجرين لم يتناولوا الطعام منذ أيام، وكانوا مصابين بحالة من الرعب والخوف الشديد، فيما جرى التحفظ عليهم لحين إتمام إجراءاتهم القانونية لترحيلهم".

المصدر: "بوابة الوسط"