السعودية.. القبض على 3 أشخاص بعد "تباهيهم" بإطلاق النار على جهاز رادار ضبط سرعة (فيديو)
أعلنت الشرطة السعودية إلقاء القبض على 3 أشخاص صوروا عملية إطلاقهم النار على جهاز رادار رصد السرعة ونشره، في محافظة الأمواه في منطقة عسير جنوبي المملكة.
وقال المتحدث باسم شرطة منطقة عسير في بيان له إن "الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأمواه تمكنت من تحديد هوية 3 أشخاص، والقبض عليهم بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره".
شرطة منطقة عسير:— أخبار الوطن (@AlwatanNews24) December 25, 2021
القبض على ثلاثة مواطنين بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره.
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وأشار إلى أن المنفذين هم من الجنسية السعودية، لافتا إلى أن "إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى تورط أحدهم في المتاجرة بالأسلحة".
وأكد أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
المصدر: "واس" + "أخبار الوطن"
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