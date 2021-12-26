التحالف بقيادة السعودية: دمرنا مخازن أسلحة نوعية في معسكر للحوثيين في صنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء السبت، أنه دمر مخازن "للأسلحة النوعية" تابعة للحوثيين بضربات جوية على معسكر التشريفات في العاصمة اليمنية صنعاء.

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وذكر التحالف، في بيان نقلته وسائل الإعلام السعودية الرسمية: "دمرنا مخازن للأسلحة النوعية في معسكر التشريفات والعملية استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من المعسكر في صنعاء".

وأضاف التحالف أن "على الحوثيين البدء بإخراج الأسلحة من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن التحالف، في وقت سابق من السبت، شنه "ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء" ضمن عملية قال إنها جرت "استجابة للتهديد".

وتابع: "ونطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات والعملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ومساء الجمعة أعلن التحالف عن مقتل شخصين في مدينة صامطة جنوب السعودية بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون.

بدورها، قالت جماعة "أنصار الله" الحوثية، السبت، إنها استهدفت "مواقع هامة وحساسة" في جازان بالسعودية بـ3 صواريخ باليستية، مؤكدة أن العملية "أصابت أهدافها"، وشددت على أنها جرت ردا على "العدوان السعودي الأمريكي".

المصدر: "واس" + "الإخبارية" + وكالات