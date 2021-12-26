اليمن.. "الانتقالي الجنوبي" يرحب بتعين العولقي محافظا لشبوة

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، السبت، بتعين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عوض محمد عبدالله العولقي ابن الوزير محافظا لمحافظة شبوة.

وأصدر المتحدث باسم المجلس، علي الكثير، بيانا قال فيه: "يرحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالقرار التوافقي المتضمن تعيين عوض محمد عبدالله العولقي محافظا لشبوة".

وأكد البيان على ضرورة "تكاتف الجهود لدعم المحافظ الجديد ومعالجة الاختلالات التي تراكمت في المحافظة خلال العامين الماضيين".

كما شدد "الانتقالي الجنوبي"، على أهمية "المضي نحو استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض"، وفقا للبيان.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد عين عوض محمد عبدالله العولقي الوزير محافظا لشبوة.

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وابن الوزير هو عضو بالبرلمان وشخصية اجتماعية من شبوة لها حضور وثقل كبير وواسع، ويتزعم قبائل العوالق اليمنية، وكان يعمل مستشارا للرئيس اليمني.

ولاقى القرار الرئاسي بتعيين محافظا جديدا لشبوة ترحيبا واسعا في الأوساط اليمنية خصوصا المحلية.

المصدر: RT