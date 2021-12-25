مجلس التعاون الخليجي يدعو الأطراف الليبية لتغليب المصالح الوطنية والعمل على تحقيق الاستقرار

دعا مجلس التعاون الخليجي الأطراف الليبية كافة إلى تغليب المصالح الوطنية على المصالح الخاصة والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأعرب الأمين العام للمجلس نايف الحجرف في بيان له عن "مشاركته المجتمع الدولي الأسف لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر 2021، الذي كان استحقاقا دستوريا ومطلبا دوليا لتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل للشعب الليبي وأمنه و استقراره".

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وأضاف أنه "يجدد دعوته لجميع الأطراف الليبية لتغليب المصالح الوطنية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجددا "حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى بـ "داعش" الإرهابي، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة".

المصدر: "واس"