فرنسا.. تخريب رسم جداري يكرّم جزائريين قتلوا في باريس عام 1961 (صور)

خرب مجهولون رسما جداريا يكرم ضحايا "مذبحة الجزائريين في 17 أكتوبر 1961"، بمنطقة فال دي مارن الفرنسية، وفق ما أعلنه الفنان صاحب الرسم، المعروف باسم C215.

وقام المخربون بإزالة عبارة "تم رميه في نهر السين بتاريخ 17 أكتوبر 1961"، التي كتبت فوق صورة أحمد خلفي، أحد ضحايا المجزرة، كما قاموا برش الجدارية بطلاء أحمر وأضافوا رسومات تحمل إيحاءات جنسية.

وأعرب الفنان C215 في تغريدة عن إدانته للعمل التخريبي، مضيفا أن دوافع عنصرية تقف وراءه.

ويتذكر الجزائريون في 17 أكتوبر من كل عام المجزرة التي ذهب ضحيتها "المئات" من أهاليهم في العاصمة الفرنسية باريس، على يد الشرطة الفرنسية.

Celui qui a ajouté des tâches de sang et buriné le mur pour effacer l'inscription "jeté dans la Seine le 17 10 1961 accolée au portrait d'Ahmed Khalfi, à Ivry, doit se demander en quoi son imaginaire raciste est à ce point perturbé par le simple portrait mémoriel d'une victime... pic.twitter.com/1SkiHAClOS — Christian Guémy alias C215 (@christianguemy) December 25, 2021

المصدر: RT