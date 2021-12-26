الأردن يسجل 12 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"
Reuters
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سجّلت وزارة الصحة الأردنية 12 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.
وقال مسؤول ملف كورونا في الأردن، الدكتور عادل البلبيسي في تصريح لوكالة "بترا" الرسمية، إن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل لـ 33 حالة.
وأكد البلبيسي، أن "وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعا وبكل شفافية".
المصدر: "عمون"
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