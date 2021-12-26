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مصر تتلقى 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا من واشنطن ضمن مبادرة "كوفاكس"

أخبار العالم العربي

مصر تتلقى 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
التطعيم ضد فيروس كورونا
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تلقت مصر 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا منحة من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مبادرة "كوفاكس" الأممية لتوزيع اللقاحات.

وأشارت نيكول شامبين، القائمة بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة، إلى أنه تم "تسليم 1.5 مليون جرعة أخرى من لقاح (فايزر) إلى مصر من خلال مبادرة كوفاكس، يعني أن الولايات المتحدة قد تبرعت حتى الآن بـ 15 مليون جرعة من لقاح كورونا لشعب مصر للمساعدة في حماية المصريين من الفيروس ومنع انتشار سلالاته الجديدة الخطيرة".

 

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المصدر: RT

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