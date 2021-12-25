"فتح" تدعو إلى "النفير العام" وتوجه شبابها لقرية برقة في نابلس

أعلنت حركة "فتح" الفلسطينية، حالة "الاستنفار والنفير العام"، ودعت إلى توجه شبابها لقرية برقة في نابلس لحمايتها من القوات الإسرائيلية.

وقال نائب القائد العام لحركة فتح محمود العالول أبو جهاد من قرية برقة في بيان: "سنتصدى للاحتلال والمستوطنين بكل قوة وعنفوان، والشبيبة هبت من كل مكان للتصدي لهذا الاحتلال، ولا مجال لنا إلا المقاومة".

وذكر محمد حمدان أمين سر حركة فتح في نابلس، لوكالة "معا": "أن قرية برقة تسير اليوم على خطى جبل صبيح في بيتا لمقاومة الاحتلال والاستيطان".

وأكد حمدان "أن آلاف المواطنين وصلوا من كافة المناطق مساء اليوم إلى برقة للتصدي لمسيرة المستوطنين العنجهية".

وأضاف: "فتح أعلنت الاستنفار للتصدي لهجمات المستوطنين التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، لا سيما في ظل حكومة يمنية إسرائيلية تهدف إلى دعم المستوطنين والاستيطان".

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وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد قال في بيان إن "68 فلسطينيا أصيبوا خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية حتى الآن"، مبينا أن "3 منهم أصيبوا بالرصاص الحي و10 آخرون بالرصاص المطاط، فضلا عن 55 إصابة بالاختناق".

المصدر: "معا"