الصومال.. الآلاف يفرون من العاصمة التجارية لولاية بونتلاند إثر معارك بين فصيلين أمنيين

فرّ الآلاف من سكان باسوسو في ولاية أرض البنط (بونتلاند) في شمال شرق الصومال، هربا من معارك تشهدها المدينة منذ أيام بين قوتين أمنيتين متنازعتين.

وقال المسؤول في الحكومة المحلية عبد الرزاق محمد في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن الآلاف من سكان باسوسو فروا في الأيام الأخيرة مع اندلاع معارك متقطعة بين فصيلين متنازعين في صفوف قوات الأمن في المدينة.

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وأضاف أن "غالبية الأشخاص قرروا مغادرة منازلهم بعد أن استخدم الطرفان المتحاربان أسلحة ثقيلة وقذائف هاون".

وأشار إلى تعذر تحديد العدد الدقيق للنازحين.

وباسوسو منطقة ساحلية مطلة على خليج عدن وتعد العاصمة التجارية لولاية أرض البنط، وتشهد معارك بين الفصيلين منذ الثلاثاء.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال أعرب الجمعة عن "قلقه البالغ" إزاء تداعيات أعمال العنف المحلية هذه على المدنيين.

وحذر من أن نحو 40 بالمئة من النازحين الداخليين البالغ عددهم 70 ألفا في باسوسو سيضطرون للنزوح مجددا بسبب أعمال العنف.

وأرض البنط الواقعة في أقصى شمال الصومال هي إحدى الولايات الخمس التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

المصدر: "أ ف ب"