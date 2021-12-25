الخارجية الأردنية تنفي احتجاز مواطنة في سفارتها لدى بيروت

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، احتجاز شابة أردنية في سفارة المملكة بالعاصمة اللبنانية بيروت، أو أن تكون السفارة تسعى لإعادة شابة إلى الأردن.

وعلّق أبو الفول في تصريح لموقع "عمّون"، على تقرير لـ"منظمة العفو الدولية"، قائلا إن "السفارة الأردنية في لبنان وسائر السفارات الأردنية وبقية البعثات الدبلوماسية لا تحتجز أحد إطلاقا"، مشيرا إلى أن هذا "اختصاص الأجهزة الأمنية وليس البعثات الدبلوماسية".

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كما نفى أن تكون قد تبلغت سفارة المملكة في لبنان باحتجاز شابة أردنية من قبل السلطات اللبنانية مؤخرا.

وكانت "منظمة العفو الدولية" أفادت بـ"اعتقال أردنية في لبنان قبل سفرها إلى أستراليا بيومين، بهدف اللجوء الإنساني".

وقالت إن "الشابة الأردنية تبلغ من العمر 25 عاما وتنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة حيث حصلت على تأشيرة إنسانية".

وأضافت أن "الشابة ستواجه اضطهادا إذا ما تم إعادتها إلى الأردن".

المصدر: "عمّون"