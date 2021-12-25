 
مباشر

اليابان تقدم مساعدات إنسانية لليمن بنحو 23 مليون دولار

أخبار العالم العربي

اليابان تقدم مساعدات إنسانية لليمن بنحو 23 مليون دولار
Reuters Mohamed Al-Sayaghi
العاصمة اليمنية صنعاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1if

أعلنت الحكومة اليمنية تلقيها حزمة مساعدات إنسانية جديدة من اليابان بقيمة 23 مليون دولار أمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "اليابان أعلنت تقديم حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية لليمن بقيمة حوالي 23 مليون دولار من الميزانية التكميلية لليابان للسنة المالية 2021، استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن استمرار الصراع في البلاد"​​​.

إقرأ المزيد
اليمن يطلب دعما أوروبيا يشمل إعفاءه من الديون
اليمن يطلب دعما أوروبيا يشمل إعفاءه من الديون

وأضافت أن "الحزمة تتضمن مشاريع إنسانية في المجالات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والغذاء وحماية الأطفال والنساء ومساعدة النازحين داخليا بالتعاون مع المنظمات الدولية".

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية، تقديم منحة لليمن بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، عبر برنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، استجابة لأزمة الغذاء في اليمن.

 

المصدر: "سبوتنيك" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا