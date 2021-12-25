الأردن.. "الغذاء والدواء" توضح حقيقة وجود منتج حليب مجفف مقلّد في الأسواق
Khalil MAZRAAWI / AFP
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نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، يوم السبت، وجود منتج حليب مجفف مقلد لعلامة تجارية معروفة مستورد من الخارج في الأسواق الأردنية.
وقال مدير عام المؤسسة، نزار مهيدات، في بيان، إن "المعلومات المتداولة أخيرا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول وجود منتج حليب مجفف تقليد لماركة معروفة مستورد من الخارج، غير صحيح، ولا وجود لهذا المنتج في أسواقنا".
وبيّن مهيدات أن منتج الحليب المجفف من "هذه الماركة" والمجاز من قبل المؤسسة للتداول في الأسواق المحلية، يُستورد من دولة الإمارات حسب بيانات نظام "الاسيكودا".
المصدر: "بترا"
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