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إيران: نأمل في أن تساعد جهود سلطنة عمان ودول المنطقة على إنهاء الأزمة اليمنية

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إيران: نأمل في أن تساعد جهود سلطنة عمان ودول المنطقة على إنهاء الأزمة اليمنية
Reuters EI/JG/
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، عن أمله في أن تنجح جهود دول المنطقة "وخاصة سلطنة عمان" في إنهاء الأزمة في اليمن.

وجاء تصريح الوزير الإيراني لدى استقباله مساعد وزير الخارجية العماني للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة الحارثي، المتواجد في طهران لحضور اجتماع اللجنة المشتركة للمشاورات الاستراتيجية.

وشدد أمير عبد اللهيان على أن إيران "ملتزمة بالحوار وتبني الحلول السياسية لحل المشاكل الثنائية والإقليمية"، وأكد "استعداد طهران للتفاوض مع دول المنطقة لتحسين العلاقات الثنائية".

بدوره، أعرب مساعد وزير الخارجية العماني خلال اللقاء عن أمله في أن "تنهي الأزمة اليمنية على وجه السرعة"، مضيفا أن بلاده ترحب بالسبل السلمية والتفاوضية للحد من المشاكل الإقليمية.

المصدر: "فارس"

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