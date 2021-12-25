الأمم المتحدة تدعو السلطات السودانية لحماية المظاهرات وإعادة خدمات الإنترنت

دعت الأمم المتحدة السلطات السودانية إلى حماية المظاهرات والسماح بعودة خدمات الإنترنت في السودان بعد أن أفادت تقارير بانقطاع الشبكة العنكبوتية.

وقال المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، في تغريدة نشرها السبت: "أحث السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية مظاهرات المخطط لها اليوم. حرية التعبير حق من حقوق الإنسان".

وأضاف بيرتس: "وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت. وحسب المواثيق الدولية، فيجب ألا يعتقل أي شخص بسبب نيته على الاحتجاج السلمي".

أحث السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية مظاهرات المخطط لها اليوم. حرية التعبير حق من حقوق الإنسان. وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت. وحسب المواثيق الدولية، فيجب ألا يُعتقل أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي. — Volker Perthes (@volkerperthes) December 25, 2021

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وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات تلبية لدعوات نشطاء سياسيين ونقابات، وذلك للمطالبة بحكومة مدنية كاملة وللتعبير عن رفضهم للسلطة العسكرية.

وعلى الرغم من الدعوات الأممية إلا أن قوات الأمن السودانية ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري.

المصدر: RT