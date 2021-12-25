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مصدر عراقي لـRT: لا صحة لإغلاق طريق مطار بغداد الدولي واقتحام إحدى بواباته

مصدر عراقي لـRT: لا صحة لإغلاق طريق مطار بغداد الدولي واقتحام إحدى بواباته

أخبار العالم العربي

مصدر عراقي لـRT: لا صحة لإغلاق طريق مطار بغداد الدولي واقتحام إحدى بواباته
مطار بغداد الدولي
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نفى مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، المعلومات المتداولة بشأن إغلاق طريق مطار بغداد الدولي واقتحام إحدى بواباته.

وقال المصدر لـRT، إن "وسائل إعلام تداولت معلومات بشأن اقتحام فصائل مسلحة لإحدى بوابات المنطقة الخضراء، وهذا ما لم يحدث".

وأضاف، أن "طريق المطار مفتوح والحركة طبيعية، وهناك بعض المحتجين".

المصدر: RT

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