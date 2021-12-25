لحظات استهداف التحالف العربي مواقع تابعة للحوثيين في مأرب والجوف (فيديو)

نشر التحالف العربي لقطات فيديو للحظات استهداف قواته مواقع لمسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثية في مأرب والجوف، والتي بلغت 40 عملية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف في بيان اليوم السبت، "نفذنا 40 عملية استهداف ضد "الحوثيين" في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تدمير 17 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 223 عنصرا إرهابيا".

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المصدر: واس