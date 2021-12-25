السيسي: نفذنا مشاريع بـ6.2 تريليون جنيه ولسه شغالين

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، معقبا على حديث وزير النقل كامل الوزير، إنه (الوزير) تحدث عن مشاريع وزارته ولم يتكلم عن كافة المشاريع الخاصة في القطاعات الأخرى.

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وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة بالصعيد اليوم السبت: "بقول حجم العمل اللي بيتم في مصر في كافة القطاعات.. 1.6 تريليون جنيه في النقل، في كل القطاعات الدكتور مصطفى مدبولى بيقولي 6.2 تريليون جنيه.. يعني 6 آلاف مليار و200 مليار ولسه شغالين".

وتابع: "الحاجة الأخيرة، المحافظين على القطاعات دي وعلى جانب الطرق خاصة في المحاور الجديدة، انتبه لعدم التعدي، الحركة بقت سهلة.. يقولك ابني جنب الطريق الجديد.. وأنا جاي بالطائرة.. شايف الطرق الصحراوية شرق وغرب فاضية.. نبني عليها وتتحرك 2 كيلو لأرضك الزراعية، وبوجه كل الشكر لكل ساهم في المشروعات.. نتحرك بقوة في كافة المجالات".

المصدر: RT