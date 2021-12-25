وصفه بـ"التصريح الوقح".. ناشط ليبي: السفارة البريطانية وراء اللادولة في ليبيا

انتقد المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش، تصريح السفيرة البريطانية بليبيا، كارولين هوريندال، حول ذكرى الاستقلال، واصفا إياه بـ "التصريح الوقح"، الذي يتضمن استخفافا بكل الليبيين.

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وفي تغريدة له على "تويتر"، قال فنوش، اليوم السبت: "‏يهددون من سيعرقل، لكنهم لم يعاقبوا من عرقل، وهذا يبين نفاقهم"، مضيفا "‏في يوم الاستقلال تستخف السفيرة الانجليزية بنا من خلال تهنئتها لتقول عن أي استقلال تتحدثون؟ فأنا من يملي عليكم ما تفعلون وأنصب عليكم من تريدون، ومن لا تريدون".

وتابع: "تصريح السفارة الإنجليزية، تصريح وقح يبين أنهم كانوا ولازالوا وراء اللادولة في ليبيا، ورفضهم لقيام حكومة بديلة للدبيبة يؤكد أنه التوجه الأصح الواجب الاتباع".

ويأتي هذا الهجوم بعد تغريدة لسفارة لندن لدى طرابلس على "تويتر" أمس الجمعة، قالت فيها إن المملكة المتحدة تدعم بقوة العملية الانتخابية بقيادة وملكية ليبية، وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، بعدما اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلاد، تأجيل الاقتراع الرئاسي المقرر يوم الجمعة، إلى 24 يناير المقبل.

المصدر: RT