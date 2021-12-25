العراق يجدد تأكيده على دعم الحل السياسي السلمي في سوريا
Reuters
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم السبت، أن بلاده تجدد تأكيدها على دعم الحل السياسي السلمي في سوريا.
وقال في بيان صحفي، إن "سفير بغداد في موسكو عبد الرحمن الحسيني يشارك في اجتماعات منصة استانة 17، في مدينة نورسلطان في كازخستان، والتي يحضرها العراق بصفة مراقب".
وأضاف، أن " السفيرالحسيني سيجري مباحثات مع وفود سوريا والأردن ولبنان وروسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة".
وأشار إلى أن "سفير بغداد لدى موسكو سيؤكد موقف العراق الثابت المبني على دعم الحل السياسي السلمي، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية".
المصدر: RT
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