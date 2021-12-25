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الوفد الطبي المصري يجري عمليات معقدة في مستشفيات قطاع غزة

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الوفد الطبي المصري يجري عمليات معقدة في مستشفيات قطاع غزة
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أجرى الوفد الطبي المصري، الذي وصل قطاع غزة الخميس الماضي، عدة عمليات معقدة في مستشفيات القطاع لعدد من المرضى هناك، الذين كانوا في لائحة الانتظار.

وتمكن الوفد من إجراء العمليات الجراحية فور وصوله إلى غزة، حيث أجرى بمستشفى ناصر الطبي، بالإضافة إلى مستشفى أوليمبك، مجموعة من الجراحات الدقيقة.
وكشف فيديو تم التقاطه من داخل غرفة العمليات بمستشفى ناصر الطبي تواجد ثلاثة أطباء مصريين يجرون عمليات جراحية بقسم العظام.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، قد أشاد "بما تبذله جمهورية مصر العربية من جهود، وما حققته من إنجازات حتى الآن لمساعدة أبناء شعبنا في قطاع غزة"، مؤكدًا حرص الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية على تقديم كل دعم ممكن لمصر من أجل إنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أكمل وجه.

المصدر: RT

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