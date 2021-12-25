لبنان..الراعي يشدد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها

شدد البطريرك الماروني في لبنان، الكاردينال بشارة بطرس الراعي، على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها العام المقبل، لافتا إلى أن هذه الانتخابات هي "استحقاق دستوري واجب".

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وخلال إلقاء عظة عيد الميلاد، قال الراعي موجها كلامه للرئيس، ميشال عون، الذي كان حاضرا خلال العظة: "نؤيد بقوة التزامكم بإجراء الانتخابات النيابية في الموعد الدستوري..فعدا أن هذه الانتخابات هي استحقاق دستوري واجب، هي ضمان لحصول الانتخابات الرئاسية في مواعيدها، وهي أيضا فرصة للتغيير عبر النظام"، حيث أن البرلمان كان قد صوت على إجراء الانتخابات التشريعية في 27 مارس المقبل، لكن عون قال إنه سيوقع مرسوما لإجرائها في مايو/ أيار.

ودعا الراعي أيضا الحكومة إلى الاجتماع، مؤكدا أن "عدم فعل ذلك يشكل سابقة قد تعرقل عمل الحكومات مستقبلا".

كما قدم البطريرك الماروني تعازيه لأسر ضحايا انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في أغسطس 2020، مضيفا: "يذهب فكرنا إلى أعزائنا أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت الذين يحرمون فرحة العيد، ويجرحون كل يوم بسبب عرقلة مسار القضاء والخوف على مصير التحقيق".

هذا لم تجتمع الحكومة اللبنانية، التي تركز على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات أجنبية ضرورية بشدة، منذ 12 أكتوبر الماضي، بسبب خلاف بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي.

المصدر: "رويترز"