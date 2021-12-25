مصر: توريد ورفع كفاءة 2613 عربة سكة حديد بتكلفة 19 مليار جنيه لصالح الصعيد

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، إنه تم توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للبلاد، ورفع كفاءة 1313 عربة، بتكلفة 19 مليار جنيه، لصالح منطقة الصعيد.

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وأعلن وزير النقل أنه بحلول عام 2022 سيتم رفع آخر عربة سكة حديد قديمة، وإحلالها بأخرى إما جديدة أو مجددة، موضحا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشهد ذلك خلال افتتاحات مشاريع بمحافظة أسوان.

وجاء ذلك خلال افتتاح السيسي، اليوم السبت، في محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

جدير بالذكر أن مصر تعاقدات مع تحالف روسي-هنغاري على توريد المئات من عربات القطارات منذ سنوات، وقال نيكولاى أسلانوف، رئيس مكتب التمثيل التجارى الروسى بالقاهرة، إن مصر تسلمت 407 عربات سكة حديد للركاب ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة أبرمتها وزارة النقل مع شركة "ترانسماش" الروسية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تصل 20 عربة خلال شهر يوليو الجارى بواقع 10 عربات من روسيا بينها 4 مكيفة، و10 أخرى من هنغاريا.

وكان وزير النقل المصري قد قال فى تصريحات سابقة له إن صفقة 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة، وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

المصدر: RT