السيسي يحاور عددا من المقاولين بشأن المحاور المرورية في مدن الصعيد

حاور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددا من المقاولين الذين يقومون بتنفيذ المحاور المرورية في عدد من مدن الصعيد بتكلفة تصل إلى 9 مليارات جنيه.

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وفور أن سمع الرئيس السيسي هذا المبلغ، خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، سأل بعفوية: "أين مقاولي هذه المشروعات؟" فقام أحدهم ويدعى الحج سيد، الذي تفاجأ بحوار الرئيس معه، وطالبه السيسي بتنفيذ أحد هذه المحاور خلال عام والحصول على 25%، والباقي بعد التنفيذ، وبابتسامة عريضة وافق المقاول سيد، موجها شكره وتقديره للرئيس السيسي الذي يحرص على تنفيذ هذه المشروعات، ومن ثم تحدث الرئيس المصري مع مقاول آخر وطالبه بنفس التسهيلات، ووافق على الفور.

وفي ختام هذا الحوار، توجه الرئيس السيسي، بالشكر للمقاولين الذين تعاملوا مع الموقف بالوطنية المعهودة.

المصدر: RT