عون بعد عقد "خلوة" مع الراعي: "أعتذر عن عدم الحكي.. لاقوني نهار الاثنين"

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن الرئيس اللبناني، ميشال عون، عقد اليوم السبت، "خلوة" مع البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي.

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وبعد انتهاء هذه "الخلوة"، قال ميشال عون للصحفيين: "نأمل أن نعيّد بظروف أفضل، وأعتذر عن عدم الكلام اليوم.. وبتلاقوني يوم الاثنين وساعتها رح نحكي".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام