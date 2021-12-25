عون بعد عقد "خلوة" مع الراعي: "أعتذر عن عدم الحكي.. لاقوني نهار الاثنين"
Reuters DALATI NOHRA
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أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن الرئيس اللبناني، ميشال عون، عقد اليوم السبت، "خلوة" مع البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي.
وبعد انتهاء هذه "الخلوة"، قال ميشال عون للصحفيين: "نأمل أن نعيّد بظروف أفضل، وأعتذر عن عدم الكلام اليوم.. وبتلاقوني يوم الاثنين وساعتها رح نحكي".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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