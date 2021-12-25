سجن فنان تونسي ونجل لاعب كرة قدم سابق شهير وآخرين لحيازة وترويج المخدرات

أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" نقلا عن مصدر قضائي بأن السلطات التونسية أمرت بسجن فنان ونجل لاعب كرة قدم سابق وتاجر معروف و3 متهمين آخرين، في قضية تتعلق بتعاطي وترويج المخدرات.

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وأوضح المصدر القضائي لـ"موزاييك إف إم" أن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة أريانة أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق فنان، ونجل حارس دولي سابق، وتاجر معروف، وثلاثة متهمين آخرين، والإبقاء على فنانة معروفة بحالة سراح، على ذمة قضية تتعلق بحيازة مواد مخدرة بنيّة الاستهلاك والترويج، والتردد على أماكن تستعمل في استهلاك المخدرات رغم العلم بذلك".

ويأتي ذلك بعد أن تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للحرس الوطني بمنطقة بن عروس من تفكيك شبكة لاستهلاك وترويج الكوكايين، تضم فنانا معروفا، وفنانة، وابن لاعب دولي سابق ومشهور، حيث تمت الإطاحة بكامل عناصر الشبكة إثر سلسلة من المداهمات بين المرسى وقصر السعيد وحي الانطلاقة، وتم حجز كمية هامة من مخدر الكوكايين.

المصدر: "موزاييك إف إم"