تكريم مسؤولة متحف أمريكي بهدية تقاعد غير تقليدية

كرّمت مسؤولة في متحف جامعة لويزيانا الأمريكية بهدية تقاعد فريدة من نوعها، حيث أطلق باحثون هناك اسمها على أحد أنواع أسماك القرش من عصور ما قبل التاريخ.

وشغلت سوين تينغ منصب مديرة مجموعات علم الحفريات الفقارية في متحف لويزيانا للعلوم الطبيعية لمدة 26 عاما، وسميت سمكة القرش، التي عاشت قبل 40 مليون سنة وتم التعرف عليها من أسنان متحجرة في مجموعة المتحف، على اسمها.

وقالت تينغ، التي درست علم الحفريات للثدييات، في بيان صحفي، يوم تقاعدها "يشرفني أن يكرمني زملائي على عملي".

ووفقا للباحثين، لم يتم العثور على أسنان سمكة القرش المنقرضة حتى الآن في أي مكان باستثناء لويزيانا، في دليل على أن أسماك القرش هذه عاشت في محيط ما يعرف الآن بلويزيانا.

المصدر: "أ ب"