الحوثيون يعلنون مقتل امرأة وطفل وإصابة 4 أشخاص بقصف للتحالف العربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، الجمعة، مقتل امرأة وطفل وإصابة 4 أشخاص باستهداف للتحالف على المحويت غربي اليمن.

وقالت وكالة أنباء "سبأ" الموالية للحوثيين، إن "امرأة وطفلا قتلا وأصيب 4 إثر ثلاث غارات شنها طيران العدوان (في إشارة إلى طيران التحالف العربي) على مبنى حراسة إدارة الإنشاءات التابعة لمؤسسة الاتصالات في محافظة المحويت".

وأضافت أن "البحث ما يزال جاريا عن ضحايا تحت الأنقاض".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تنفيذ عملية عسكرية ضد الحوثيين، ردا على استهداف مدينتي جازان ونجران بالمملكة، مشيرا إلى أنه "دمر 4 مخازن للصواريخ البالستية والمُسيرات في مديرية المحويت بمحافظة المحويت، وكهفين جبليين لتخزين الصواريخ البالستية والأسلحة بمحافظة صعدة".

وتأتي العملية على خلفية إعلان التحالف وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني متأثرين بإصابتهما جراء سقوط مقذوف على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان.

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كما أشار التحالف إلى أنه بصدد "التحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع وفي إطار القانون الدولي الإنساني وسنتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة".

المصدر: وكالات