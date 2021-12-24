لبنان يسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا منذ مطلع سبتمبر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الجمعة، تسجيل 2119 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ مطلع سبتمبر من العام الجاري.

وكان عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19 قد انخفض في سبتمبر الماضي، لكن الحالات عاودت ارتفاعها بعد بدء الدراسة في المدارس الثانوية والجامعات.

ومع الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، يكون العدد التراكمي للحالات المثبتة قد ارتفع إلى 709 آلاف و242 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة في بيانها إلى تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9012 منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في 21 فبراير 2020، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 653 ألفا و257 حالة.

المصدر: وكالات