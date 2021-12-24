وزيرة الهجرة المصرية: توفير تأشيرة سفر لزوجة مواطن قتل في إيطاليا رغم صعوبة الأمر

أعلنت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، يوم الجمعة، عن توفير وزارتها تأشيرة سفر لزوجة مواطن قتل في إيطاليا.

وقالت السفيرة مكرم، إنها تواصلت مع زوجة المواطن المقتول في إيطاليا عماد محمد عبد المعطي جلا، والذي وجده شقيقه متوفيا داخل تجويف مقيد اليدين والأرجل بأحد ضواحي روما.

وأضافت أن زوجته طلبت منها أن تساعدها في رؤية زوجها، قائلة: "قالتلي صعب أنتظر كل الوقت ده"، وتابعت السفيرة أنها "تواصلت مع سفير الدولة الأوروبية بمصر لإنهاء إجراءات سفرها".

وأشارت مكرم إلى أنه وبالرغم من صعوبة الحصول على تأشيرة للسفر إلى الدول الأوروبية في الوقت الحالي، إلا أنها كتبت جوابا إلى السفارة وشرحت فيه الظروف الإنسانية والحالة الطارئة لسفر الزوجة لترى زوجها، مؤكدة أنها حصلت عليها وستسافر غدا السبت إلى إيطاليا.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن ملفات وزارة الهجرة "إنسانية جدا، وأن الحالات الجنائية والحماية القانونية لا بد من العمل عليها، فضلا عن العمل على إرسال رسالة دوما إلى أبناء المصريين بالخارج بأن الدولة بجانبهم طول الوقت، ولكنها لا تتدخل في أي أحكام، إجراءات أو قرارات تصدرها الدول الأخرى لكي تستهدف بها التحقيقات".

وأكدت مكرم أن "الأحداث الجنائية التي تحدث للمصريين بالخارج، ما هي إلا أحداث فردية ولا يوجد منها رسالة موجهة للجالية المصرية بعينها"، مشيرة إلى أن الجالية المصرية بالخارج سريعة الاندماج وغير عدوانية.

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ويبلغ المصري المقتول عماد عبد المعطي جلا، من العمر 46 عاما، وهو من مواليد 1973، وكان يسكن بأحد المناطق الشعبية في ضواحي روما، مع شقيقه و3 مصريين آخرين، حسبما أفادت السلطات.

المصدر: "القاهرة 24"