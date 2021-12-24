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عون: لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من أزمته

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عون: لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من أزمته
الرئيس اللبناني ميشال عون خلال المقابلة الدينية ـ (موقع: "التيار الوطني الحر")
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن بلاده "بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها" واعتبر أن البلاد وصلت إلى تلك الأزمة بسبب الفساد.

وفي مقابلة دينية متلفزة عشية عيد الميلاد، أضاف عون أن "التغيير آت وسيحصل. وهذا التغيير سيكون فكريا وعمليا".

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وقال الرئيس اللبناني: "وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام. وهذا ما سيفرض تغييرا معينا" لكنه اعتبر أن ذلك التغيير بحاجة إلى وقت، قائلا إن "لبنان بحاجة إلى 6 او 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها".

وأضاف عون أن "ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقا وهو مؤتمن على حياة المواطنين".

 

المصدر: موقع "التيار الوطني الحر"

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