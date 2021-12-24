هل قصد حلفاءه؟ رئيس التيار الوطني الحر: "اللي ما بيكون معنا.. عمرو ما يكون" (فيديو)

يتداول ناشطون تسجيلا مصورا لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يتحدث فيه بلهجة وصفت بالتصعيدية، وسط تفسيرات يدور معظمها حول أنه يقصد حلفاء التيار وخاصة "حزب الله".

وبدا باسيل في الفيديو المسرب خلال حفل للتيار الوطني الحر، وهو يتحدث عما فسره البعض بأنه نوع من شد عصب مناصري التيار، ويقول: "ما حدا منا يخاف من بكرة.. بكرة إلنا طالما نحنا قوايا (أقوياء)، ونهار يلي بدنا نكون مستقويين بغير عمرنا ما نكون".

ووسط تصفيق حاد من الحضور، أضاف باسيل في المقطع "نحنا أقوياء بحالنا".

ورفع باسيل السقف أكثر حين قال: "اللي ما بيكون معنا ومع قضية الحق تبعنا.. عمرو ما يكون".

معظم وسائل الإعلام اللبنانية قرأت في الكلام أنه موجه إلى حلفاء التيار خاصة "حزب الله"، وبينما لم تصدر أي توضيحات سواء من التيار أو الحزب، أورد موقع المنار التابع للحزب، ما نشرته بعض الصحف عن تصريحات باسيل.

ونقل الموقع ما ذكرته صحيفة "البناء" تعليقا على التصريحات، وقالت الصحيفة إن "اتصالات جرت بين قيادتي التيار وحزب الله لترتيب لقاءات بينهما لرأب الصدع واحتواء التوتر السائد".

وأضافت "البناء" عن مصادر مقربة من حزب الله أن "العلاقة بين التيار والحزب تمر بخضّات متعددة، والسؤال عن مستقبل العلاقة مشروع بعد كلام باسيل العالي النبرة، لكن الأخير ليست لديه خيارات كثيرة للتحالف في الانتخابات النيابية".

المصدر: RT