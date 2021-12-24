مصر.. ضبط أب قيد نجله بسلسة لمنعه من زيارة والدته

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو متداول، حمل عنوان "طفل يزحف بجنزير برجله مقيد القدمين"، ومحاولة أحد الأشخاص فك قيده.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إنه بالفحص أمكن تحديد الطفل المشار إليه وتبين أن عمره 7 سنوات، مقيم عند والده ببندر طلخا بالدقهلية، وباستدعاء والده، وسؤاله أقر بأنه قيد نجله بسلسلة، لمنعه من الذهاب لوالدته حيث أنهما منفصلان منذ 3 سنوات.

وأضافت بأن والدته تنازلت عن حضانته وأن الطفل مقيم طرفه، وفي وقت سابق طلب الطفل منه التوجه لوالدته إلا أنه رفض، وقيده خشية هروبه، إلا أن الطفل غافل جدته لوالده وخرج من المنزل وهو مقيد وتوجه لمنزل والدته، ولم يعثر عليها لتغييرها محل إقامتها، ثم توجه لجدته لوالدته التي اتصلت بوالده لاستلامه، والطفل حاليا متواجد معها.

وحسب الداخلية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: "القاهرة 24"