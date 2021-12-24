محكمة هولندية تقضي بسجن رجل أطلق النار على السفارة السعودية

أصدرت محكمة هولندية، اليوم الجمعة، حكما بسجن رجل 4 سنوات، إثر إدانته بمحاولة القتل لإطلاقه النار على السفارة السعودية في لاهاي العام الماضي بعد رفض منحه تأشيرة للسفر إلى مكة.

واستخدم الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته التزاما بقواعد الخصوصية في هولندا، سلاحا آليا في إطلاق 29 رصاصة على مبنى السفارة في الساعات الأولى من صباح 12 نوفمبر 2020.

ووفق الادعاء، فإن المدعى عليه كان يسعى لأداء فريضة الحج في مكة المكرمة.

ووجدت المحكمة أن الرجل مذنب بمحاولة القتل لأنه كان يعلم أن المبنى خاضع للحراسة خلال ساعات إغلاق السفارة.

كما وجه إليه الادعاء تهمة ارتكاب عمل إرهابي وطالب بسجنه عشر سنوات، إلا أن المحكمة قالت إنه لا يوجد دليل على أنه كان يحاول تخويف المواطنين الهولنديين.

المصدر: "أسوشيتد برس"