نشيد لـ"حزب الله" يلقى شعبية كبيرة لدى الإسرائيليين (فيديو)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نشيد مقاومة نظم خصيصا للجيش اللبناني وقوات "حزب الله" لقي مؤخرا شعبية ورواجا كبيرين لدى الإسرائيليين، في ظاهرة مثيرة للاستغراب.

وأشار برنامج "الجهة الثانية" على قناة "مكان" الإسرائيلية إلى أن النشيد المقصود عنوانه "اضرب والريح تصيح"، وقد نظمه المؤلف نزار فرانسيس وغناه المنشد المقرب من "حزب الله" علي العطار.

أغنية أضرب والريح تصيح Hit عند الصهاينة 😁😁 pic.twitter.com/R5kgISg5zJ — wisam (@Norivals1) December 24, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة كيف أن النشيد أصبح رائجا جدا في المجتمع الإسرائيلي وانتشر في الحفلات الصاخبة، كما عمل بعض الفنانين الإسرائيليين على نشر النشيد بكلماته الأصلية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي