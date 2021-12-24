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نشيد لـ"حزب الله" يلقى شعبية كبيرة لدى الإسرائيليين (فيديو)

أخبار العالم العربي

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نشيد حزب الله يلقى رواجا في إسرائيل
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نشيد مقاومة نظم خصيصا للجيش اللبناني وقوات "حزب الله" لقي مؤخرا شعبية ورواجا كبيرين لدى الإسرائيليين، في ظاهرة مثيرة للاستغراب.

وأشار برنامج "الجهة الثانية" على قناة "مكان" الإسرائيلية إلى أن النشيد المقصود عنوانه "اضرب والريح تصيح"، وقد نظمه المؤلف نزار فرانسيس وغناه المنشد المقرب من "حزب الله" علي العطار.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة كيف أن النشيد أصبح رائجا جدا في المجتمع الإسرائيلي وانتشر في الحفلات الصاخبة، كما عمل بعض الفنانين الإسرائيليين على نشر النشيد بكلماته الأصلية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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