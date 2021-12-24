 
مباشر
عاجل
موسكو تستدعي مسؤولا في السفارة اليابانية بسبب تنظيم معرض حول جزر الكوريل في طوكيو

الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات الليبية للإسراع بوضع خطة واضحة للانتخابات

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات الليبية للإسراع بوضع خطة واضحة للانتخابات
AP Brittainy Newman
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1ah

دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الليبية إلى الإسراع في وضع خطة وجدول زمني جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كان من المقرر أصلا أن تنظم في البلاد اليوم الجمعة.

وذكر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، في بيان له: "ندعو السلطات الليبية إلى الإسراع بوضع خطة وجدول زمني واضح لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية في أقرب الآجال الممكنة مع الامتثال الكامل لخريطة الطريق المتفق عليها".

وشدد المفوض الأوروبي على أن ليبيا وشعبها "يستحقان التمتع بالاستقرار والسلام بعد مرور عقد من الصراع"، مشيرا إلى أن الانتخابات تمثل الطريقة الوحيدة التي تتيح فرصة سانحة لبناء "مستقبل مستقر ومزدهر" والتمكين من "انتقال السلطة إلى المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا وإنهاء الفترة الانتقالية الحالية سلميا، علاوة على التقدم نحو الاستقرار الأمني ​​والسياسي المستدام".

وأعرب بوريل عن دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود الوساطة المستمرة التي تبذلها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، ومساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدا أن التكتل الأوروبي لا يزال مستعدا لمواصلة العمل مع المنظمة العالمية ودعم السلطات الليبية في التحضير للعملية الانتخابية.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا