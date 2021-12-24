الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات الليبية للإسراع بوضع خطة واضحة للانتخابات

دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الليبية إلى الإسراع في وضع خطة وجدول زمني جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كان من المقرر أصلا أن تنظم في البلاد اليوم الجمعة.

وذكر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، في بيان له: "ندعو السلطات الليبية إلى الإسراع بوضع خطة وجدول زمني واضح لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية في أقرب الآجال الممكنة مع الامتثال الكامل لخريطة الطريق المتفق عليها".

وشدد المفوض الأوروبي على أن ليبيا وشعبها "يستحقان التمتع بالاستقرار والسلام بعد مرور عقد من الصراع"، مشيرا إلى أن الانتخابات تمثل الطريقة الوحيدة التي تتيح فرصة سانحة لبناء "مستقبل مستقر ومزدهر" والتمكين من "انتقال السلطة إلى المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا وإنهاء الفترة الانتقالية الحالية سلميا، علاوة على التقدم نحو الاستقرار الأمني ​​والسياسي المستدام".

وأعرب بوريل عن دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود الوساطة المستمرة التي تبذلها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، ومساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدا أن التكتل الأوروبي لا يزال مستعدا لمواصلة العمل مع المنظمة العالمية ودعم السلطات الليبية في التحضير للعملية الانتخابية.

المصدر: RT