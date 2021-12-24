 
مباشر
عاجل
موسكو تستدعي مسؤولا في السفارة اليابانية بسبب تنظيم معرض حول جزر الكوريل في طوكيو

الحكومة المصرية تحسم الجدل حول نقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تحسم الجدل حول نقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s18x

حسمت وزارة الصحة المصرية الجدل حول الأنباء عن نقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية.

إقرأ المزيد
مصر.. عقوبة شديدة على تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا
مصر.. عقوبة شديدة على تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا

وقالت الحكومة المصرية في بيان لها، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لنقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية.

وشددت الوزارة على توافر كافة أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بكافة المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحة أن الغرفة المركزية للأدوية التابعة لقطاع الرعاية العاجلة بالوزارة تعمل على تأمين المخزون الإستراتيجي من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، والتي يتم تحديثها لتتماشى مع متحورات ومضاعفات كورونا، مع صرفها مجانا للمرضى، وكذلك تأمين مخزون أدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية ومشتقات الدم، مع وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومي لإمداد كافة المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها.

المصدر: الأهرام

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا