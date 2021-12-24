لبنان: نسبة مرضى كورونا غير الملقحين في العناية الفائقة تبلغ 100%

كشف وزير الصحة اللبناني، فراس أبيض، أن نسبة المرضى المصابين بفيروس كورونا غير الملقحين، الموجودين في العناية الفائقة، تبلغ 100%.

ونشر أبيض عبر حسابه على "تويتر" صورة لتقرير صادر عن وزارة الصحة يظهر أن نسبة غير الملقحين الموجودين في العناية الفائقة تبلغ 100%، وتساءل: "متى نتعلم الدرس؟".

نسبة مرضى كورونا غير الملقحين في العناية الفائقة في تقرير اليوم. متى نتعلم الدرس؟ pic.twitter.com/CdHQMXX3GN — Firass Abiad (@firassabiad) December 23, 2021

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا عن تسجيل 2119 إصابة جديدة بكورونا (1861 محلية و258 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 709242، مشيرة إلى تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 8012.

المصدر: RT