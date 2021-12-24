لبنان.. فرار 7 مساجين من ثكنة أبلح في البقاع

أفادت وكالة "لبنان 24" بأن 7 مساجين تمكنوا من الهروب من سجن الشرطة العسكرية في ثكنة أبلح بمنطقة البقاع.

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وأوضحت الوكالة أن 3 مدنيين و4 عسكريين تمكنوا من تنفيذ عملية فرار جماعية تم التخطيط لها بعناية ودقة.

المصدر: lebanon 24

وأضافت أن الأسماء هم "(المدني) مرعي شقيف، (المدني) ميلاد جعفر، (الجندي طبابة عسكرية) مصطفى.ا، (الرقيب الأول معهد التعليم) علي.ز، (العريف فرع المكافحة) علي. أ، (المدني) عبد اللطيف. ش و(المدني) حسين. ي".

المصدر: lebanon 24