لبنان.. فرار 7 مساجين من ثكنة أبلح في البقاع
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s18g
أفادت وكالة "لبنان 24" بأن 7 مساجين تمكنوا من الهروب من سجن الشرطة العسكرية في ثكنة أبلح بمنطقة البقاع.
وأوضحت الوكالة أن 3 مدنيين و4 عسكريين تمكنوا من تنفيذ عملية فرار جماعية تم التخطيط لها بعناية ودقة.
المصدر: lebanon 24
وأضافت أن الأسماء هم "(المدني) مرعي شقيف، (المدني) ميلاد جعفر، (الجندي طبابة عسكرية) مصطفى.ا، (الرقيب الأول معهد التعليم) علي.ز، (العريف فرع المكافحة) علي. أ، (المدني) عبد اللطيف. ش و(المدني) حسين. ي".
المصدر: lebanon 24
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.