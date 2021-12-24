السعودية: إعطاء أكثر من 49 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين في المملكة

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، إعطاء أكثر من 49 مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا للمواطنين في المملكة.

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وقالت وزارة الصحة السعودية في تغريدة عبر "تويتر": "بفضل الله أكثر من (49,000,000) جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة".

بفضل الله أكثر من (49,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.



⁧#خذ_الخطوة⁩ خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.

⁦https://t.co/BnAPh0VtZRpic.twitter.com/Gb5uhE3Jy1 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) December 24, 2021

المصدر:RT