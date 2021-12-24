 
مباشر

السعودية: إعطاء أكثر من 49 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين في المملكة

أخبار العالم العربي

السعودية: إعطاء أكثر من 49 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين في المملكة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s17k

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، إعطاء أكثر من 49 مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا للمواطنين في المملكة.

إقرأ المزيد
تعميم من الشؤون الإسلامية لكافة مساجد السعودية بشأن كورونا
تعميم من الشؤون الإسلامية لكافة مساجد السعودية بشأن كورونا

وقالت وزارة الصحة السعودية في تغريدة عبر "تويتر": "بفضل الله أكثر من (49,000,000) جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة".

المصدر:RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا