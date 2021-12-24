مصرع مواطنة فلسطينية جراء دهسها من قبل مستوطن قرب قرية سنجل شمال رام الله (فيديو)

أفادت وكالة "وفا" بمقتل مسنة فلسطينية بعد أن دهسها مستوطن على مدخل بلدة سنجل شمال رام الله اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بوفاة المواطنة غدير أنيس مسالمة (55 عاما) بعد أن دعسها مستوطن أثناء تواجدها على مدخل البلدة ولاذ بالفرار من المكان.

وكان مستوطن دعس طفلتين عام 2014، في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى وفاة إحداهن وهي الطفلة إيناس شوكت دار خليل، وإصابة تولين عصفور بجروح تسببت بإعاقتها مدى الحياة.

المصدر: RT+وفا