مستوطن يدهس مسنة فلسطينية على طريق رام الله نابلس ويلوذ بالفرار (فيديو)

أفادت مصادر محلية، بأن مستوطنا دهس مسنة فلسطينية تبلغ 61 عاما، قرب قرية سنجل بشمال رام الله، اليوم الجمعة ولاذ بالفرار.

وقال شهود عيان لوكالة "معا" إن الحادث وقع بالقرب من قرية سنجل على طريق رام الله نابلس حيث تم دهسها من قبل مستوطن ولاذ بالفرار .

وأفادت مصادر محلية لوكالة"وفا"، بأن مستوطنا دعس المسنة غدير فقهاء 60 عاما أثناء تواجدها على مدخل البلدة، ولاذ بالفرار من المكان، ما أدى لإصابتها بجروح خطيرة، نقلت إثرها للمستشفى.

وقد وصلت طواقم الإسعاف والطوارئ وقوات الأمن الإسرائيلية إلى مكان الحادث وتم نقلها بسيارة إسعاف فلسطينية.

وسبق أن دهست مستوطنة طفلتين فلسطينيتين قرب نفس القرية سنجل، عام 2014 توفيت وقتها إحداهما وأصيبت الثانية بإعاقة جسدية.

المصدر: RT+"معا"+"وفا"