تحذير من الطقس في مصر خلال اليومين القادمين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر خلال بيان لها عن تفاصيل الطقس في مصر خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث ستحدث تغييرات عديدة في حالة الطقس.

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وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض مصر لحالة من عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة، إذ تشهد البلاد هطول أمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من الدلتا على فترات متقطعة.

ومن المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بالسواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح بمناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلا عن تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن طقس يوم السبت، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى، وتتكاثف الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووفقًا لبيان الأرصاد، سيستمر سقوط الأمطار حتى يوم الأحد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وحنوب سيناء، مع وجود شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

المصدر: الوطن