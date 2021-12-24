 
مباشر

تحذير من الطقس في مصر خلال اليومين القادمين

أخبار العالم العربي

تحذير من الطقس في مصر خلال اليومين القادمين
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s16m

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر خلال بيان لها عن تفاصيل الطقس في مصر خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث ستحدث تغييرات عديدة في حالة الطقس.

إقرأ المزيد
مصر.. تحذير من موجة تضرب البلاد خلال ساعات
مصر.. تحذير من موجة تضرب البلاد خلال ساعات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض مصر لحالة من عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة، إذ تشهد البلاد هطول أمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من الدلتا على فترات متقطعة.

ومن المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بالسواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح بمناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلا عن تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن طقس يوم السبت، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى، وتتكاثف الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووفقًا لبيان الأرصاد، سيستمر سقوط الأمطار حتى يوم الأحد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وحنوب سيناء، مع وجود شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

المصدر: الوطن

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا