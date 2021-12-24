المغرب.. العثور على جثتين قرب الحدود مع الجزائر
Reuters
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على الحدود الشرقية مع الجزائر، عثر حرس الحدود المغربي مساء يوم الخميس على جثتين لشابين من المهاجرين من دول جنوب الصحراء.
ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مصادرها أن الجثتين لم تكونا تحملان آثار عنف، ووجدتا "بمحاذاة الشريط الحدودي الشرقي على مستوى الجماعة القروية (رأس عصفور)، التابعة لإقليم جرادة والبعيدة عن مدينة وجدة بحوالي 12 كيلومترا".
hespress.com
وأوضحت مصادر الصحيفة أن المهاجرين الشابين توفيا بسبب "الجوع أثناء محاولتهما العبور من الحدود الجزائرية إلى التراب المغربي".
وأفيد بأن الجثتين نقلتا على الفور إلى مشرحة مستشفى الفارابي في مدينة وجدة، لإجراء الفحوصات واستكمال التحقيقات.
المصدر: هسبريس
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