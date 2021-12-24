السلطات الكويتية تضبط شحنة خمور قادمة من دولة خليجية

تمكن رجال جمارك ميناء الشويخ الكويتي من ضبط 1188 زجاجة خمر، تم العثور عليها في شحنة لقطع غيار السيارات متخلفة بالميناء لأكثر من 90 يوما قادمة من دولة خليجية. ‎

وقال مصدر جمركي إن الحاوية التي عثر بها على الخمور قادمة من دولة خليجية، مشيرا الى أن رجال مراقبة البضائع والاستيداع، قاموا بتفتيش الحاوية التي كانت تحتوي على قطع غيار حسب المستندات المرفقة بدقة، فتم العثور على عدد 90 كرتونا تحتوي على 1188 زجاجة خمر، وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.

‎وحذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.

المصدر: "الأنباء"