إعلام: غارات عنيفة للتحالف العربي تستهدف الناحية الشمالية لصنعاء

أفادت وسائل إعلام محلية يمنية بوقوع انفجارات عنيفة جراء غارات شنها التحالف العربي بقيادة السعودية على الناحية الشمالية للعاصمة اليمنية صنعاء، فجر اليوم الجمعة.

وقال مركز الإعلام الثوري التابع للحوثيين، إن غارات لطيران التحالف استهدفت شارع الزبيري أدت إلى أضرار بالغة.

كما نشر صورا لآثار الدمار جراء الغارات على المستشفيات والمدارس بحي الزبيري وسط العاصمة صنعاء

وقال مصدر يمني طبي "للمسيرة"، إن غارات التحالف بالقرب من مستشفى العلياء في صنعاء أدت إلى خروج المستشفى عن الخدمة.

إلى ذلك استهدفت غارات التحالف ملعب الثورة الرياضي بذريعة أن الملعب يحوي مخازن وأسلحة، الأمر الذي نفته مصادر يمنية وقالت لا وجود لأي أسلحة مخبأة بداخله.

المصدر: وسائل إعلام يمنية