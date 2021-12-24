تعميم من الشؤون الإسلامية لكافة مساجد السعودية بشأن كورونا

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية تعميما لكافة فروعها بمناطق المملكة بشأن قواعد الاحتراز من الإصابة بفيروس كورونا في المساجد.

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وتضمن التعميم، أمس الخميس، التأكيد على منسوبي المساجد بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبشكل خاص تطبيق التباعد بين المصلين، ولبس الكمامة في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ورد من وزارة الصحة السعودية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في المملكة عن ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب الفيروس، حيث تم تسجيل 35 حالة من هذا النوع يوم الخميس، مقارنة بـ 30 حالة يوم الأربعاء، في الوقت الذى تم فيه إعطاء أكثر من 48.8 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى سكان المملكة.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 48.847.362 جرعة، من خلال أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات السعودية.

وتم تسجيل 287 إصابة جديدة بالفيروس في المملكة، مع تسجيل 113 حالة تعاف، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية، وناشدت وزارة الصحة المواطنين بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاما بلقاح كورونا، حرصا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

المصدر: عكاظ + الإخبارية