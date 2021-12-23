التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية في صنعاء تزامنا مع انتهاء مهلة منحها للحوثيين

أعلن التحالف العربي في اليمن عن تنفيذ عملية في صنعاء، تزامنا مع انتهاء المهلة التي منحها لجماعة "أنصار الله" الحوثية لإخراج أسلحة من مدينة الثورة الرياضية بصنعاء.

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وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "راقبنا عمليات نقل أسلحة وجار تدميرها في العاصمة صنعاء"، مضيفا أن "تنفيذ العملية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية".

وأضاف "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف".

وكان التحالف العربي قد منح الحوثيين مهلة 6 ساعات تبدأ من الثامنة مساء بتوقيت صنعاء "لإخراج الأسلحة" من معلب "الثورة".

من جهته، نفى القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي، وجود أي أسلحة في ملعب "الثورة" بالعاصمة اليمنية، مؤكدا أن "الاتهامات بهذا الشأن كذبة".

المصدر: RT